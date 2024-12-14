Трендовые дубленки: какую выбрать для сезона осень-зима

В этом году дубленка становится главной верхней одеждой сезона осень-зима 2024/2025.

Среди самых актуальных моделей – классические авиаторы, заимствованные из гардероба пилотов, укороченные варианты, дубленки-бомберы, а также модели с вьющимся мехом, похожие на снаряжение лесорубов и охотников. Для зимнего варианта классическими считаются темные оттенки: черный, коричневый, темно-серый.

Кроме того, дубленка удобна и практична, а также отлично согреет даже в стужу.

Носить дубленки можно как со спортивными костюмами – с лосинами и джоггерами, свитшотами и лонгсливами, так и с платьями, юбками, брюками в кежуал и деловом стиле. Дубленка очень универсальная, подходит под все варианты обуви – и кроссовки, и ботинки, и сапоги.

Какие варианты сейчас популярны:

Дубленка-авиатор – эта модель может быть в варианте укропа, классической или даже слегка удлиненной.

Короткая дубленка – представлены в формате оверсайз. Укороченная дубленка будет доступна в формате косухи с широким воротником.

Длинная дубленка – подойдет для деловых и сдержанных лугов на осень зиму.

Дубленка-безрукавка – подойдет для не очень холодной погоды.

Раньше мы писали, чем можно заменить шапку зимой. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: