Трендовые дубленки: какую выбрать для сезона осень-зима

Дубленки стали безумно популярны среди женщин всех возрастов.
В этом году дубленка становится главной верхней одеждой сезона осень-зима 2024/2025.
Среди самых актуальных моделей – классические авиаторы, заимствованные из гардероба пилотов, укороченные варианты, дубленки-бомберы, а также модели с вьющимся мехом, похожие на снаряжение лесорубов и охотников. Для зимнего варианта классическими считаются темные оттенки: черный, коричневый, темно-серый.
Кроме того, дубленка удобна и практична, а также отлично согреет даже в стужу.
Носить дубленки можно как со спортивными костюмами – с лосинами и джоггерами, свитшотами и лонгсливами, так и с платьями, юбками, брюками в кежуал и деловом стиле. Дубленка очень универсальная, подходит под все варианты обуви – и кроссовки, и ботинки, и сапоги.
Какие варианты сейчас популярны:
- Дубленка-авиатор – эта модель может быть в варианте укропа, классической или даже слегка удлиненной.
- Короткая дубленка – представлены в формате оверсайз. Укороченная дубленка будет доступна в формате косухи с широким воротником.
- Длинная дубленка – подойдет для деловых и сдержанных лугов на осень зиму.
- Дубленка-безрукавка – подойдет для не очень холодной погоды.
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