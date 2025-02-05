Трендовые "мыльные ногти": почему их так полюбили женщины

Главное отличие от других видов маникюра состоит в его естественности.

"Мыльные ногти" быстро стали трендом, ведь маникюр характеризуется очень чистой и простой эстетикой. Для такого маникюра используются нейтральные, глянцевые оттенки с блестящим эффектом.

Эксперты прогнозируют, что этот тренд останется актуальным еще долго и не утратит своей популярности в 2025 году.

"Мыльные ногти" создают впечатление безупречной гигиены и элегантности, подчеркивая естественную красоту рук.

Такой маникюр не требует частого обновления и подходит для любой длины ногтей, хотя короткая длина выглядит наиболее элегантно.

Фото: pixabay.com

"Мыльные ногти" стремительно завоевали популярность

"Мыльные ногти" либо полностью натуральные, покрытые только прозрачным топом, либо окрашены в оттенок, идеально сливающийся с цветом кожи своей обладательницы. Такой маникюр создает эффект только что вымытой кожи – чистый, ухоженный и гармоничный образ.

Этот стиль уже успел покорить красные дорожки и сердца звезд. Поэтому неудивительно, что все больше звезд и модниц выбирают именно этот стиль. В частности, Эмма Стоун, Селена Гомес и Кейт Гадсон выбрали его для официальных мероприятий, и это не удивительно. "Мыльный маникюр" идеально дополняет любой образ, придавая нотку легкости и утонченности.

Ранее мы писали о восьми простых и полезных советах по уходу за ногтями. Больше об этом читайте в новости.

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