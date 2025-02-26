Трикотаж, цветочные принты и повседневность: бренд N21 презентовал коллекцию осень-зима 2025-2026

В Милане 25 февраля стартовала Неделя моды, которая продлится до 3 марта. В рамках этого мероприятия состоялся показ бренда N21, на котором итальянский модельер Алессандро Дель Аква презентовал публике коллекцию осень-зима 2025-2026.

На этом ярком показе переплелись как будто высокая мода и повседневная, ведь на подиуме можно было увидеть много базовых элементов гардероба, таких как маленькое черное платье, юбки-карандаши, рубашки и много вариантов трикотажа: свитера, кардиганы и тому подобное. Что касается другой одежды, то бренд предлагает вельвет, удобные свободные пальто - ведь комфорт должен стать главным трендом сезона, а также цветочные принты.

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Показ коллекции N21 осень-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Читайте также: