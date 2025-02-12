Трикотаж, много оттенков коричневого и жакетов: бренд Tory Burch презентовал коллекцию осень-зима 2025

В Нью-Йорке в рамкахе Недели моды состоялся показ новой коллекции бренда Tory Burch. Публике презентовали на подиуме коллекцию на сезон осень-зима 2025. Мероприятие прошло в Музее современного искусства.

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

В этой коллекции дизайнер акцентирует внимание на цветочной палитре и использует много коричневых оттенков, таких как насыщенный шоколад и мокко. На подиуме можно увидеть много вариантов блейзеров, жакетов, кардиганов, которые выполнены в совершенно разных стилях: приталенные, свободные, с поясами и без, с карманами и подплечниками.

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Брюки дизайнер предлагает в коллекции сводобные, с разрезами и молниями на штанинах, а вот юбки она презентовала романтичные многослойные. Помимо этого на подиуме можно было увидеть много трикотажа, бархата и драпировок.

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Показ Tory Burch осень-зима 2025 / Фото: Associated Press

Неделя моды в Нью-Йорке проходила с 6 по 11 февраля.

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