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Трикотажные платья, брюки-юбки и водолазки: бренд Fendi презентовал коллекцию осень-зима 2023-2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
138
Время на прочтение
1 мин
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Трикотажные платья, брюки-юбки и водолазки: бренд Fendi презентовал коллекцию осень-зима 2023-2024

Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

В рамках Недели моды в Милане знаменитый бренд представил публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2023-2024.

Коллекция получила повседневной, удобной и довольно лаконичной. В новом сезоне бренд предлагает носить оригинальные трикотажные платья на кнопках, длинные юбки из бархата, а также водолазки и трикотажные костюмы из свитера и юбки до колен.

Также Fendi создали несколько вариантов костюмов с брюками и некоторые из них дополнены юбкой со складками, напоминающей теннисную.

Также модели демонстрировали несколько вариантов плащей, юбок и платье из легкой ткани. Акцент в коллекции был сделан на пастельные оттенки, но все же яркие цвета креативный директор бренда Ким Джонс, тоже решил добавить в виде насыщенного розового.

Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Fendi прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
138
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