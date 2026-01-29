Цветы, драпировка и новая магия Dior: бренд представил кутюрную коллекцию в Париже

Украинская модель Карина Мазяр на показе Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Реклама

Это было особенно важное событие, поскольку коллекция Haute Couture на сезон весна-лето 2026 стала дебютной для Джонатана Андерсона — нового креативного директора бренда, который впервые со времен Кристиана Диора стал единым креативным директором для всех направлений бренда: женской линии одежды, мужской и аксессуаров.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Андерсон описал новую коллекцию как Grammar of Forms — новую грамматику форм, где мода предстает как постоянно развивающаяся система, а не просто набор символов прошлого. А вот основная идея коллекции, которую дизайнер попытался передать — сочетание природы, истории и искусства. Природа в изделиях — это не просто декоративный мотив — она влияет на силуэты и форму тканей.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Именно поэтому в изделиях мы видим много цветов в виде аксессуаров, как аппликации и даже на обуви, а некоторые силуэты имеют объемные формы, похожие на луковицы цветка. Также в коллекции Андерсона многие элементы изготовлены вручную с чрезвычайным вниманием к деталям и дизайнер это подчеркивает, акцентирует на этом внимание.

Реклама

Значительная часть коллекции строится на легких, воздушных тканях: тюль, органза и прозрачные органические материалы образуют эфирные, едва заметные контуры, которые нежно окутывают тело моделей, но есть у дизайнера и интересные архитектурные элементы, которые он удачно сочетает с этими воздушными текстурами.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Таким образом Андерсон пытался создать контраст между жесткостью формы и деликатностью материала, из которого изготовлены изделия.

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press

Показ Christian Dior Haute Couture весна-лето 2026 / © Associated Press