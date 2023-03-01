Туфли в виде оригами и переосмысление военной формы: Prada презентовали коллекцию осень-зима 2023-2024

В этот раз Раф Симонс и Миуччия Прада решили отдать дань уважения людям, которые носят униформу, поскольку в коллекции есть много отсылок, в частности, к военной моде: цвет милитари, погоны, парки, строгий крой, рубашки в военном стиле и галстуки.

Также бренд предлагает и яркие наряды - это прямые платья с пестрыми принтами, юбки, украшенные цветами, блейзеры и костюмы в сочных оттенках.

Однако самой оригинальной частью коллекции стала обувь, ведь она была выполнена в виде оригами и тоже в разных ярких цветах. А вот среди тех, кто вышел на подиум, были украинская модель Кристи Пономарь и американская супермодель Джиджи Хадид.

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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