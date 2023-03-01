Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Туфли в виде оригами и переосмысление военной формы: Prada презентовали коллекцию осень-зима 2023-2024

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
155
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Туфли в виде оригами и переосмысление военной формы: Prada презентовали коллекцию осень-зима 2023-2024

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

В рамках Недели моды в Милане знаменитый итальянский Дом Prada презентовал публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2023-2024.

В этот раз Раф Симонс и Миуччия Прада решили отдать дань уважения людям, которые носят униформу, поскольку в коллекции есть много отсылок, в частности, к военной моде: цвет милитари, погоны, парки, строгий крой, рубашки в военном стиле и галстуки.

Также бренд предлагает и яркие наряды - это прямые платья с пестрыми принтами, юбки, украшенные цветами, блейзеры и костюмы в сочных оттенках.

Однако самой оригинальной частью коллекции стала обувь, ведь она была выполнена в виде оригами и тоже в разных ярких цветах. А вот среди тех, кто вышел на подиум, были украинская модель Кристи Пономарь и американская супермодель Джиджи Хадид.

Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / © Associated Press
Показ коллекции Prada прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
155
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация