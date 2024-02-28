Удобные фасоны, тренчи и короткие юбки: Дом Dior представил коллекцию осень-зима 2024-2025

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Christian Dior. Шоу было посвящено коллекции 1967 года под названием Miss Dior, что, конечно, легко понять, поскольку именно это было написано огромными буквами на некоторых из нарядов.

Вдохновлялась Мария Грация Кьюри также эпохой 60-х годов, что заметно в силуэтах, вещах и цветах. На подиуме присутствовали тренчи, приталенные платья и юбка-карандаши. Также дизайнер предлагает носить в новом сезоне белое с черным, пальто в покатыми плечами, клетку и шляпы.

Главный акцент в коллекции она все же сделала на удобство, поскольку модели носили исключительно обувь на низких каблуках и свободные фасоны, которые больше не сковывают движения и являются идеальным вариантом для активной современной женщины.

От классического барного жакета из коллекции Christian Dior New Look с приталенной талией дизайнер в этой коллекции отказалась.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Dior / Фото: Associated Press

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