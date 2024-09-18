Удобство и лаконичность: BOSS презентовал коллекцию весна-лето 2025 в Милане

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ бренда BOSS. В этот раз компания представила коллекцию, которая порвала с традиционными параметрами корпоративной одежды. Конечно, бренд остался верен своему стилю, но предложил более расслабленный его вариант, поскольку на подиуме можно заметить капри, блейзеры, оверсайз жакеты, кардиганы.

Также BOSS предлагает многослойность, изделиях из кожи, юбки-карандаши рубашки и плащи. Цветовая гамма коллекции сдержанная, расслабленая, отсутствую принты. Она включае светло- и темно-синий, земляно-коричневый, белый, черный и даже приглушенные вариации зеленого.

Заметно, что в основу бренд заложил комфорт, лаконичность и повседневность.

Коллекция BOSS весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция BOSS весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция BOSS весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция BOSS весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция BOSS весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция BOSS весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция BOSS весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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