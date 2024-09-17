Удобство, лаконичность и элегантность: Ralph Lauren представил коллекцию весна-лето 2025

В рамках Недели моды в Нью-Йорке состоялся показ коллекции весна-лето 2025 американского бренда Ralph Lauren. Шоу посетило много знаменитых гостей, а в показе принимали участие такие звезды подиума, как Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон. Без сомнений, в создании коллекции принимал участие сам Ральф Лорен, которому уже 84 года.

Коллекция на лето-2025 была очень американской и патриотичной, а также традиционно для бренда включала характерные для него вещи: стильные джинсы, поло, вязаные джемперы и кардиганы. Во время показа Ralph Lauren представили вещи для женщин, мужчин и детей.

Что касается цветов, то они были носибельными: насыщенный синий, небесно-голубой, красные, белый. Разнообразие вещей в коллекции тоже было, ведь на подиуме помимо кэжуал нарядов присутствовали вечерние платья, костюмы, бохо-стиль и варианты для пляжного отдыха.

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2025 бренда Ralph Lauren / Фото: Associated Press

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