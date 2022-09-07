Украинские бренды представили свои коллекции на Неделе моды в Будапеште

Во время 10-го Budapest Central European Fashion Week прошли показы GUDU и DARJA DONEZZ, а также Ukrainian Collective Show, в котором свои коллекции представили такие украинские бренды: KIR KHARTLEY, SIDLETSKIY, STARCHAK, YADVIGA NETYKSHA и LISABO.

Бренды POUSTOVIT и AISENBERG DENIM были представлены в шоу-руме.

GUDU

Глобальные изменения – лучшее время, чтобы вернуться к своим основаниям и фундаменту, на котором все строится. С этими мыслями о вечных ценностях и создавал весенне-летнюю коллекцию Лаша Мдинарадзе, креативный директор бренда. В новом сезоне он вернулся в жакеты, вокруг которых построил всю коллекцию.

Прессслужба UFW

Идеальными компаньонами для жакетов GUDU, по версии Мдинарадзе, станут разнообразные кроп-топы и платья со смелыми вырезами, юбки длины меди и струящиеся брюки.

Не изменяет дизайнер в новом сезоне и другим своим пристрастиям — черному цвету, винтажному дениму и технике пэчворк. В последней коллекции, например, представлены не только сшитые из лоскутов джинсы, но и платье из винтажных галстуков.

Прессслужба UFW

"Последние шесть месяцев показали, что честность с самим собой – это самое главное. Эта коллекция именно об этом", — сказал дизайнер.

DARJA DONEZZ

Новая коллекция Darja Donezz SS23 вдохновлена античными легендами и выдающимися женскими образами из древнегреческой мифологии. Ее глубокий интерес к античной эстетике не случаен, ведь мир цикличен, а история всегда повторяется. У каждой эпохи есть свои богини, войны, трансформации и победы.

Прессслужба UFW

"Сбылся самый большой страх — война. Приходится учиться жить в этой новой реальности. Для меня эта история повторяется дважды, моей семье уже пришлось бежать от войны и устраивать новую жизнь. И как и тогда, в 2014, я снова делаю коллекцию, когда моя команда далеко. Мне как никогда важны связки, корни, разбитые обломки", — комментирует Дарья Донец.

Прессслужба UFW

Вышивка и художественные принты снова присутствуют в коллекции. Палитра коллекции SS23: черный, оттенки песка и жемчуга, внимательно-голубой, чернильный. Ключевые вещи: женские платья, комплекты шелковых топов и юбок в тон, фирменные костюмы.

KIR KHARTLEY

Коллекция "Свобода" — коллекция о выстрелах в спину свободе и независимости народа Украины. Настоящую свободу не запугать, не расстрелять, не затоптать, потому что она живет в сердце каждого украинца. В этой коллекции дизайнер обращается к силе женского духа и к тому, как невероятно он может трансформироваться, приобретая мощное оружие внутреннего мужества и преданности. Нежные крылья женственности превращаются в металлический щит и оружие.

Прессслужба UFW

Прессслужба UFW

SIDLETSKIY

В капсульную коллекцию "Говори со мной" вошли лаконичные платья и тренчи архитектурного кроя. В этой коллекции сохранена идея женственности в изысканности силуэтов и четкости форм, выраженная через призму деконструктивизма.

Прессслужба UFW

"Эта коллекция – моя творческая рефлексия на то, что происходит в стране. Жизнь бескомпромиссно поделилась на черную и белую. Центральный образ – жилет (бронежилет), символизирующий расцвет души. Это символ силы и несокрушимости женщины", – комментирует Игорь Сидлецкий.

STARCHAK

Каждый элемент коллекции "Ukrainian winter-summer 2022" рассказывает об украинском городе, который испытал разрушения и страдания от российского наступления. Историю трагедий дизайнер рассказывает через стилизованную вышивку ручной работы, которая нанесена на изуродованные гильзами, гвоздями и стеклом вещи.

Прессслужба UFW

Самое болезненное упоминание о событиях в Украине нанесено нитями на оверсайз-жакет – Мариупольский драмтеатр с надписью "ДЕТИ".

Прессслужба UFW

YADVIGA NETYKSHA

В основе коллекции SS23 "RED IS LOVE" – мотивы вышиванки в современной интерпретации как оберега украинского народа и кода нации. Художник не может оставаться в стороне от событий, происходящих вокруг него. Сочетание мужественного и нежного, маскулинности и феминности в одном образе как попытка примирить пожизненное противостояние и борьбу.

Прессслужба UFW

Сочетание элементов милитари с цветами, являющиеся характерной стилистикой бренда – метафора оскверненных цветущих степей Украины.

Прессслужба UFW

LISABO

Коллекции бренда LISABO всегда соединены с природой. Новая коллекция "Цвет" посвящена традиции празднования Ивана Купала нашими предками. Праздник Ивана Купала символизирует связь человека с природой, это давний и колоритный праздник. Акцент коллекции сделан на приталенные силуэты.

Прессслужба UFW

Материалы коллекции: шелк, вискоза, мериносовая шерсть. Дизайнер использует декор ручной работы из натуральных перьев и декоративных цветов.

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