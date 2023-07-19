Украинский бренд KSENIASCHNAIDER и adidas Originals выпустили общую коллекцию

Бренд adidas Originals и украинский sustainable KSENIASCHNAIDER представляют первую совместную коллекцию. Результатом сотрудничества двух брендов стала линейка одежды, олицетворяющая уникальное дизайн-мышление бренда KSENIASCHNAIDER "Дизайн без дизайна" в новом взгляде на классические силуэты Adidas.

В коллекцию вошли изделия из денима – фирменные модели джинсов и курток, дополненные объемными вырезами и оригинальными деталями, а также обновленная классика adidas – спортивные костюмы adiColor, корсеты и платья, выполненные в технике пэчворк.

Также линейку дополнили ряд аксессуаров — сумки из денима и экокожи, воплощенные в неожиданных силуэтах и деталях, как, например, флуоресцентно-желтые шпильки футбольных бутс.

О KSENIASCHNAIDER

Это независимый sustainable бренд, основанный Ксенией и Антоном Шнайдерами в Киеве в 2011 году. Главными особенностями бренда является sustainable, переработанный деним, patchwork и концептуальный дизайн. В каждой новой коллекции бренд бросает вызов устоявшимся нормам, чтобы смело проектировать новое видение будущего.

Мировое признание бренд получил в 2016 году благодаря demi-denims – уникальному силуэту джинсов, сочетающему форму кюлотов и скинни. В джинсах бренда выходили такие мировые звезды как Белла Хадид, Селин Дион и Дуа Липа, а в 2017 году платформа LYST назвала demi-denims одним из самых больших мировых трендов. В настоящее время модель demi-denims, а также asymmetrical jeans являются самыми популярными моделями из denim линейки бренда.

Об adidas Originals

Вдохновленный многолетним наследием adidas – одного из ведущих мировых спортивных брендов – adidas Originals был основан в 2001 году. Переосмысливая архивы adidas, adidas Originals продолжает развивать наследие бренда воплощая инновационные технологии в сочетании с живущими на кортах и спортивных аренах креативностью и мужеством через призму современной молодежной культуры. Бренд, получивший культовый логотип Trifoil (впервые использованный аж в 1972 году) находит поддержку у всех тех, кто продолжает формировать и развивать культуру творчества.

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