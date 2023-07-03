Украшения, драпировки и много черного: бренд Schiaparelli презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2024

Коллекция посвящена многим художникам, которые сотрудничали или могли сотрудничать с основательницей бренда Эльзой Скиапарелли на протяжении ее долгой и легендарной карьеры.

В Париже стартовала Неделя высокой моды, а первым показом в официальном расписании снова стало шоу французского Модного дома Schiaparelli. Показ прошел в галерее Petit Palais, а креативный директор бренда Дэниел Роузберри в очередной раз не разочаровал и представил много сложных и замысловатых кутюрных нарядов, которые хочется постоянно рассматривать.

В коллекции присутствовало много черного цвета, драпировок и ярких вещей с отсылками к старым моделям, разработанным брендом, а также к африканскому искусству и творчеству нескольких известных художников: Люсьена Фрейда, Ива Кляйна, Джека Уиттена.

Основой украшений стал плющ, заимствованный Эльзой с картин Сандро Боттичелли при создании коллекции 1938 года.

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

Показ кутюрной коллекции Schiaparelli осень-зима 2024 / Фото: Associated Press

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