Украшения в виде скелета кисти и объемные свитеры в коллекция Raf Simons сезона осень-зима 2021-2022

Украшения в виде скелета кисти и объемные свитеры в коллекция Raf Simons сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция Рафа Симонса получилась очень молодежной и с изюминкой.

Коллекция Raf Simons прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 поможет встретить холодное время года в тепле и уюте, но при этом выглядеть очень современно.

Цвет и принты

Коллекция Raf Simons прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень разнообразные цветовые сочетания использованы в коллекции. Есть и пастельные цвета, розовый, синий, желтый и зеленый. Есть яркие красные и салатовые акценты. Но встречаются и бежевые, коричневые, полностью черные и черно-белые сочетания. Принтов практически нет.

Фактуры и ткани

Коллекция Raf Simons прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень много разнообразного трикотажа. Это и полупрозрачные свитеры очень тонкой вязки, и объемные свитеры из мягкой пряжи. Много стеганых курток, есть бархат и шерсть, легкий шелк и плотный хлопок.

Фасоны и силуэты

Коллекция Raf Simons прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Практически все вещи оверсайз и унисекс. Особенно хороши свитеры с легкими юбками и куртки на пуговицах. Брюки, представленные в коллекции, очень длинные и довольно широкие. Большинство моделей имеют также очень длинные рукава.

Аксессуары и детали

Коллекция Raf Simons прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Главная фишка коллекции - браслет в виде скелета кисти человеческой руки, который предлагается носить поверх одежды на сгибе локтя или на плече.

Смотрите также другие коллекции прет-а-порте осень-зима 2021-2022

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку