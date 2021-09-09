В моде куртки и пальто из стеганых тканей: сезон осень-зима 2021-2022

В моде куртки и пальто из стеганых тканей: сезон осень-зима 2021-2022

Стеганые ткани в этом сезоне на пике популярности.

В сезоне осень-зима 2021-2022 дизайнеры предложили много вариантов одежды из стеганых тканей. При этом прострочка может быть как традиционной формы, например, в виде ромбов, так и фигурной.

Очень эффектно смотрится ткань с прострочкой крупной волной, как в коллекции Miu Miu.

Коллекция Miu Miu прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / Credits

Знаменитый модный дом Chanel продемонстрировал серию красивых стеганых комбинезонов.

Коллекция Chanel прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / Credits

Но, пожалуй самая эффектная фирменная стеганая ткань была представлена в коллекции Dior.

Коллекция Dior прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / Credits

В этом сезоне дизайнеры предлагают носить не только куртки, пальто и жилеты из стеганой ткани, но и юбки и даже боди.

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