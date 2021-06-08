В пастельных тонах: коллекция Emilio Pucci прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022

Коллекция знаменитого бренда Emilio Pucci получилась очень нежной и женственной.

Коллекция Emilio Pucci прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 была представлена в виде фотосессии на белом фоне.

Цвет и принты

Коллекция Emilio Pucci прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Вся коллекция выдержана в пастельных тонах. Также в коллекции много белых вещей. В ней присутствуют полюбившиеся модникам всего мира фирменные принты бренда.

Фактуры и ткани

Коллекция Emilio Pucci прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Тонкий трикотаж и эластан сочетается с кашемиром полупрозрачным шифоном, шелком и стегаными тканями.

Фасоны и силуэты

Коллекция Emilio Pucci прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Главная тема коллекции - трико и боди с колготками, бордовыми, белыми или с принтами. Есть туники, юбки с разрезом и платья из летящих тканей.

Аксессуары и детали

Коллекция Emilio Pucci прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Очень интересная обувь, особенно сапоги на танкетке, переходящие в колготки.

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