В тренде гламурные нулевые: мода сезона осень-зима 2021-2022

Бескомпромиссный гламур начала века сейчас снова актуален.

Моду нулевых можно вкратце охарактеризовать выражением "я надену все лучшее стразу": блестки, стразы, кружева, кожу экзотических рептилий, атлас, бархат и кашемир. Еще одной немаловажной характеристикой образа из нулевых является агрессивная сексуальность. Тогда было принято носить брюки с низкой талией с кроп-топами, декольте вполне органично сочеталось с мини-юбкой и сапогами-чулками.

Ярче всего тренд нулевых представлен в коллекции Blumarine. Кружевные платья в бельевом стиле и короткиме кофты с опушкой а также широкие пояса с пряжками, украшенными стразами пришли к нам из моды начала века.

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сексуальные образы из девяностых представлены и в коллекции DSquared2.

Коллекция DSquared2 прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Много шортов с низкой посадкой и остроносой обуви есть также в коллекции Tom Ford.

Коллекция Tom Ford прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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