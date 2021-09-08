В тренде трикотажные жилеты: мода сезона осень-зима 2021-2022

Холодный сезон заставляет нас одеваться многослойно. Но, чтобы не терять при этом стильности, лучше прислушиваться к модным советам.

А дизайнеры в сезоне осень-зима 20221-2022 рекомендуют нам обзавестись трикотажным жилетом. Он может быть коротким и достаточно облегающим или длинным и оверсайз. Также он может быть на пуговицах.

В коллекции Max Mara можно посмотреть, как носить трикотажный жилет оверсайз на голое тело.

Коллекция Max Mara прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также вы можете надеть под жилет блузу или рубашку. Будет тепло и стильно. Отличный вариант для офиса в межсезонье, когда батареи еще не потеплели, а на улице уже сильно похолодало.

Коллекция Arthur Arbesser прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Жилет на пуговицах - это такой немного кантри вариант, но он очень красиво смотрится с тонким женственным платьем в ретро-стиле.

Коллекция Luisa Beccaria прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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