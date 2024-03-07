Варежки, шапки с ушками, пальто и жакеты: Louis Vuitton презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Модного дома Louis Vuitton. На этом шоу бренд презентовал публике коллекцию прет-а-порте осень-зима 2024-2025 и она стала особенной, поскольку была посвящена 10-летию Николя Жескьер на посту креативного директора этого бренда.

Шоу стало очень масштабным, ведь его посетили многие звезды-друзья бренда, амбассадоры, сотрудники компании Louis Vuitton и даже сама первая леди Франции Брижит Макрон, которая носит исключительно только творения бренда.

Во многих нарядах модельер обратился к своим старым творениям, которые создавал на этом посту с 2014 года, однако коллекция не является ретроспективой. На подиуме можно увидеть много вариантов мини-юбок, юбок с рюшами, пальто, изделий с принтами и декором пайетками, спортивные куртки в стиле мини-платьев, атласные наряды с графическими принтами и иллюстрациями багажа. Особое место в коллекции заняли аксессуары, ведь Жескьер предлагает варежки с мехом и бахромой, различные оригинальные сумки и шапки с ушками. Также модельер продлевает моду на бомберы, поскольку в коллекции их несколько вариаций, и шубы.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Louis Vuitton / Фото: Associated Press

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