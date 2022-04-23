Вдохновленные вышиванкой: кто из модельеров использовал этно-мотивы в своих коллекциях

Предлагаем рассмотреть знаковые коллекции, в которых были использованы вышитые мотивы, очень напоминающие нашу вышиванку.

Вышиванка - это уникальная одежда, которая на протяжении веков остается предметом гордости каждого украинца. Красивая, вышитая замысловатыми рисунками блуза - символ культуры, истории и корней, ведь каждый орнамент и цвет ниток несет особый смысл. Но свойственна вышитая рубашка не только нам, а и другим славянским народам, также подобные орнаменты встречаются в мексиканских национальных костюмах, перуанских, марокканских и еще в культурах некоторых народов.

Популярной вышивка была всегда и считалась прекрасным способом украсить свой наряд. Современная мода не стала исключением, и многие мировые дизайнеры черпали вдохновение для некоторых своих коллекций именно в вышитой культуре национальных костюмов.

Рассматривая работы кутюрье, можно увидеть много украинских мотивов, и это неудивительно, ведь именно в наших вышиванках наибольше разнообразия: кресты, древо жизни, птицы, розы, калина, круг, различные ромбы и квадраты, а также звезды и шевроны. Все эти элементы объединяются в роскошные рисунки на ткани, которые в последний десяток лет не однократно появлялись на подиумах Парижа и Нью-Йорка.

Жан-Поль Готье

В 2005 году французский модельер презентовал свои новые коллекции, в которых было представлено много этники. Основную часть летней коллекции прет-а-порте составили платья с вышивкой и блузы, которые модельер сочетал с высокими сапогами и легкими макияжами моделей. Шеи девушек украшали бусы и чокеры, а волосы - имитация калины.

Но вот в зимней коллекции Haute Couture Жан-Поль Готье сочетал национальные наряды с кожей и гуцульскими жилетами.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Жана-Поля Готье Haute Couture осень/ зима 2005-2006 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Жана-Поля Готье Haute Couture осень/зима 2005-2006 / Getty Images

Модели на подиуме представляют коллекцию прет-а-порте Жана-Поля Готье весна-лето 2006 / Getty Images

Джон Гальяно

Эпатажный английский модельер решил также использовать этнические мотивы в своей коллекции 2008 года. На тот момент Гальяно еще был креативным директором Dior, и такой коллекции от него точно никто не ожидал. Вышитых нарядов было не много, но тема этно просматривалась практически во всех моделях.

Сказать, что использовал он именно украинскую вышивку, трудно, но все же некоторые мотивы можно уловить. Сочетал Гальяно наряды с высокими каблуками, головными уборами с монетами и мини-юбками.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Christian Dior осень/зима 2009-2010 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Christian Dior осень/зима 2009-2010 / Getty Images

Gucci

Итальянский Дом моды на этно-волне тоже решил запустить коллекцию с вышивкой и сделал это в 2008 году. В коллекции Gucci вышивку начали носить и мужчины, а вот на женских моделях улавливался только намек на нее в виде рисунка на шелковой ткани. Также о национальных мотивах говорили некоторые элементы: пояса, напоминающие крайку и кисточки на длинной нитке. Но вот верхняя одежда точно напоминала цветы с украинских вышивок.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Gucci осень/зима 2008-2009 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Gucci осень/зима 2008-2009 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Gucci осень/зима 2008-2009 / Getty Images

Прабал Гурунг

2013 году в разгар Евромайдана непальский модельер из Нью-Йорка удивил новой коллекцией, которую представил в Париже. Модели появились на подиуме в нарядах цвета хаки с черно-красными орнаментами, которые дополняли кожане детали.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Prabal Gurung осень/зима 2013 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Prabal Gurung осень/зима 2013 / Getty Images

Valentino

В 2015 году итальянский Модный дом представил коллекцию, основная часть которой состояла из удивительных нарядов, вышитых красными нитками. В частности, в коллекции были представлены платья, сарафаны, юбки и жакеты, напоминающие жупаны, но вдохновлялась Мария Грация Кюри (тогда она еще работала с Valentino), создавая эту коллекцию, не украинской вышивкой, а белоруской, ведь она была посвящена французскому художнику Марку Шагалу, который родился в Беларуси. Вышитой, кстати, была даже обувь.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Valentino Весна-Лето 2015 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Valentino Весна-Лето 2015 / Getty Images

Dolce & Gabbana

В 2012 году бренд Dolce & Gabbana просто покорил сердца своих поклонниц со всего мира, когда модели появились в полностью вышитых нарядах. По словам дизайнеров, они вдохновлялись в этой коллекции стилем барокко и Сицилией, но все же наряды очень напоминают ковровую украинскую вышивку.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2012 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Dolce & Gabbana осень/зима 2012 / Getty Images

Sportmax

В 2016 году дизайнер бренда Sportmax Джамбаттиста Валли тоже представил свое видение этники, когда модели вышли на подиум в плотных белых блузах с широкими рукавами и орнаментом на них. Дополнили их образы тяжелые юбки и пальто.

Создатели коллекции отметили, что вдохновлялись марокканскими народными мотивами, в частности, марокканской мозаикой. Но нам все же кажется, что рукава больше напоминают тернопольскую вышивку.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Sportmax 2016 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Sportmax 2016 / Getty Images

Moncler Gamme Rouge

В 2016 году вышиванка стала одним из самых трендовых предметов гардероба, и еще одним брендом, который на это повлиял, был Moncler Gamme Rouge. Они выпустили коллекцию с белыми платьями, которые украшал красный узор. Наряды были трикотажными и имели большой геометрический орнамент.

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Moncler Gamme Rouge осень/зима 2016 / Getty Images

Модель на подиуме представляет наряд из коллекции Moncler Gamme Rouge осень/зима 2016 / Getty Images

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