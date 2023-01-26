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Вдохновленные войной: украинские дизайнеры презентовали коллекции на Берлинской неделе моды

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
657
Время на прочтение
2 мин
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Вдохновленные войной: украинские дизайнеры презентовали коллекции на Берлинской неделе моды

Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images

Неделя моды в Германии запомнилась оригинальными коллекциями украинцев.

В Берлине завершилась традиционная Неделя моды, где дизайнеры презентовали коллекции весна-лето 2023. Особое внимание привлекли на шоу украинцы, ведь в этом году в основном расписании значилось четыре наших бренда: BOBKOVA, Litkovska, DZHUS, Jean Gritsfeldt.

Дизайнер Кристина Бобкова, которая уже второй год принимает участие в этой Неделе моды, назвала свою коллекцию "Мрія" и продемонстрировала на подиуме образы современной украинской женщины, которая сейчас волонтерит, идет на фронт, поддерживает или эвакуируется. Во время создания коллекции дизайнер вдохновлялась собственным опытом, ведь и сама в марте уехала в Германию.

В коллекции использованы лаконичный цвет, простые силуэты и фасоны. Дизайнер предлагает в новом сезоне носить оверсайз-жакеты, приталенные длинные платья, шелк и кружево.

Показ бренда BOBKOVA во время Берлинской недели моды / © Getty Images
Показ бренда BOBKOVA во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images
Показ бренда BOBKOVA во время Берлинской недели моды / © Getty Images
Показ бренда BOBKOVA во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images
Показ бренда BOBKOVA во время Берлинской недели моды / © Getty Images
Показ бренда BOBKOVA во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images

Вторым дизайнером, презентовавшим коллекцию весна-лето в Берлине, стала Ирина Джус. Женщина тоже создавала свою коллекцию под влиянием боли, которую принесла война в родной стране.

Среди вещей Ирины можно встретить много одежды с карманами. Эти сложные и объемные наряды она создала через опыт эвакуации, когда многие украинцы, оставив свои дома, могли взять только то, что было под рукой или в карманах.

Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / © Getty Images
Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images
Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / © Getty Images
Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images
Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / © Getty Images
Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images
Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / © Getty Images
Показ дизайнера Ирины Джус во время Берлинской недели моды / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
657
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