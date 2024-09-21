Креативные вещи и оригинальные принты: бренд Moschino презентовал коллекцию весна-лето 2025

Креативный директор бренда Адриан Аппиолаза представил весеннюю коллекцию в рамках Недели моды, которая проходит с 17 по 23 сентября.

Moschino презентовал на Неделе моды, как всегда, очень креативную коллекцию, наполненную модными кодами заложенными когда-то в этот бренд его основателем - итальянцем Франко Москино. Коллекция весна-лето 2025 была наполнена свойственной и бренду иронией.

На подиуме можно было увидеть много нарядов белого цвета необычного дизайна, также луки в большой горох, объемные куртки, жакеты и драпировки. Важное место в коллекции заняли принты, бахрома и гранжевая эстетика. Были также и вещи перевертыши, состоящие из двух разных частей.

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Moschino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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