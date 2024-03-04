Винные оттенки, прозрачные ткани и принты: Дом Mugler презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2025-2025 Модного дома Mugler, основанного легендарным модельером Тьерри Мюглером. В новом сезоне бренд предлагает уже традиционные для себя сексуальные наряды, но обходит стороной кэтсьюты, которые презентовал в ранних коллекциях. Вместо этого креативный директор марки Кейси Кэдуолладер показывает кое-что новое — изделия из кожи, различную бахрому, принты, яркие цвета и даже принты, основанные на работах художницы Амберы Веллман.

Также в коллекции представлены наряды из легких полупрозрачных тканей, трендовый винный оттенок и бархат. Но не обошлось и без боди с иллюзией голого тела, поскольку их на подиуме также было несколько вариаций.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Mugler / Фото: Associated Press

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