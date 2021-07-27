Все оттенки сирени, лаванды и фуксии: самые модные цвета сезона осень-зима 2021-2022

Эти цвета встречаются в большинстве коллекций сезона.

В сезоне осень-зима 2021-2022 на пике популярности будут все оттенки лаванды и сирени, а также розовый, фуксия и фиолетовый.

Довольно неожиданный тренд холодного сезона - мода на нежно-лавандовые, как в коллекции Blumarine, или насыщенно-сиреневые, как у Laura Biagiott, вещи.

Коллекция Blumarine прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Также очень популярна будет фуксия, как та, которую мы видели в коллекции Ermanno Scervino.

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Сочетать одежду таких цветом можно с белыми и черными вещами. Также довольно гармонично лавандовые оттенки смотрятся с голубым и с серым.

Коллекция Ermanno Scervino прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

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