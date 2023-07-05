Вышивка, драпировки и прозрачные ткани: Elie Saab презентовал кутюрную коллекцию осень-зима 2023-2024

Коллекция получилась очень роскошной, и мы явно увидим эти платья не на одной красной дорожке.
Ливанский дизайнер продемонстрировал свою новую коллекции на Неделе высокой моды в Париже. Шоу традиционно прошло грандиозно, а на подиуме Сааб показал роскошные наряды с обилием вышивки и аппликаций.
В этот раз дизайнер явно вдохновлялся средневековыми королевскими нарядами, поскольку в его новых работах можно заметить отсылки к той эпохе, а также корсажи, драпировки, фигурные декольте и опущенную линию плеча.
Что касается цветовой гаммы, то дизайнер привычно для себя использовал много пастельных оттенков, кроваво-красный, нефритово-зеленый и золотой.
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