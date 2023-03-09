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Вышивка с содержанием: Оксана Караванская представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1135
Время на прочтение
2 мин
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Вышивка с содержанием: Оксана Караванская представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

Караванская создала коллекцию в коллаборации с выпускницей Лондонского колледжа моды Ксенией Уманской.

В рамках Парижской недели моды свою общую коллекцию сезона осень-зима 23/24 презентовали украинские дизайнеры Оксана Караванская и Ксения Уманская. Показ состоялся в Salle d'Honneur d'Alain Delon, где находится Украинский культурный центр.

У коллекции Fakecial Identity Ready Couture by Karavanska Umanska есть концепция — "Сколько у тебя лиц? Именно столько, чтобы каждый сомневался, что увидел настоящее".

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Вышивка на вещах в новой линейке посвящена социальной адаптации.

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"Граница идентичности размывается через многочисленные приспособления. Человек надевает маску за маской, накладывает их друг на друга. Удастся ли ему не потерять свое "Я" по многочисленным чужим картинкам? Маски бывают эстетичны и красивы, но могут идти вразрез с собственными чувствами", – считают дизайнера.

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Напомним, коллаборация креативной украинской дизайнера Оксаны Караванской и выпускницы Лондонского колледжа моды Ксении Уманской впервые была представлена в 2021 году. Она объединила в себе идеальный крой и артистическую вышивку, неся в каждой коллекции важные социальные вызовы.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, Наталья Омельченко с дочерью, Лили и Пьер Майо, Оксана Караванская / ©
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, Наталья Омельченко с дочерью, Лили и Пьер Майо, Оксана Караванская

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Дата публикации
Просмотры
1135
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