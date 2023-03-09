Вышивка с содержанием: Оксана Караванская представила новую коллекцию на Неделе моды в Париже

В рамках Парижской недели моды свою общую коллекцию сезона осень-зима 23/24 презентовали украинские дизайнеры Оксана Караванская и Ксения Уманская. Показ состоялся в Salle d'Honneur d'Alain Delon, где находится Украинский культурный центр.

У коллекции Fakecial Identity Ready Couture by Karavanska Umanska есть концепция — "Сколько у тебя лиц? Именно столько, чтобы каждый сомневался, что увидел настоящее".

Вышивка на вещах в новой линейке посвящена социальной адаптации.

"Граница идентичности размывается через многочисленные приспособления. Человек надевает маску за маской, накладывает их друг на друга. Удастся ли ему не потерять свое "Я" по многочисленным чужим картинкам? Маски бывают эстетичны и красивы, но могут идти вразрез с собственными чувствами", – считают дизайнера.

Напомним, коллаборация креативной украинской дизайнера Оксаны Караванской и выпускницы Лондонского колледжа моды Ксении Уманской впервые была представлена в 2021 году. Она объединила в себе идеальный крой и артистическую вышивку, неся в каждой коллекции важные социальные вызовы.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, Наталья Омельченко с дочерью, Лили и Пьер Майо, Оксана Караванская

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