Вышивка, верблюжий цвет и длина миди: Модный дом Dior презентовал коллекцию весна-лето 2024
В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ кутюрной коллекции Модного дома Dior.
Креативный директор бренда - дизайнер Мария Грация Кьюри и в этот раз решила не отходить от устоев бренда. На подиуме мы опять увидели подчеркнутые талии, платья в стиле 50-х, а также много плиссировки и вышивки.
Заметно, что дизайнер вдохновлялась старыми дизайнами основателя Модного дома, ведь присутствовала в коллекции и новая версия знаменитого барного жакета. Однако одно из центральных мест в коллекции занял классический тренч верблюжьего цвета, но не в привычном своем виде, а в различных интерпретациях. Украшали подиум панно художницы Изабеллы Дюкро.