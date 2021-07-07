Вышивка, жакеты и струящиеся ткани: как прошел показ коллекции Dior во Франции

Креативный директор бренда умело переплела искусство и современную моду.

В Париже стартовала Неделя высокой моды, где свою новую коллекцию осень/зима 2021-22 представил французский бренд Dior. Показ проходил в музее Родена, а для создания декораций для него креативный директор бренда Мария Грация Кьюри обратилась к французской художнице Еве Жоспен.

Показ Dior осень/зима 2021-22 / Getty Images

Благодаря Еве была создана 40-метровая галерея из вышитых вручную пейзажей, которые послужили воплощением традиций ручного прикладного искусства. Декорации идеально играли на фоне созданной вручную коллекции. Свою работу Ева назвала Chambre de Soie ("Шелковая комната") и во время ее создания вдохновлялась вышивкой в римском палаццо Колонна и эссе писательницы Вирджинии Вулф 1929 года "Своя комната".

Показ Dior осень/зима 2021-22 / Getty Images

Что касается самой коллекции, то она была выполнена в серых, кремовых и зеленных оттенках. Модели дефилировали в твидовых пальто, кепках, платьях из легких тканей, прозрачных блузах и нарядах с вышивкой. Вдохновением для Мрии Грации Кьюри стала книга "Нити жизни" посвящена шитью и его исторической эволюции, а также знаменитому жакету Bar из коллекции Dior New Look, созданной Кристианом Диором в 1947 году.

Показ Dior осень/зима 2021-22 / Getty Images

Изюминкой коллекции стало темно-зеленое платье невесты с объемной вышивкой.

Показ Dior осень/зима 2021-22 / Getty Images

Читайте также: История идеи: кто придумал, повторил и носил легендарное платье-лебедь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку