Взрыв цвета, принтов и форм: дизайнер Мэтти Бован презентовал коллекцию при поддержке Dolce & Gabbana

Молодой дизайнер совершенно свободен в видении моды и не боится экспериментов и смелых решений. Во время Недели моды в Милане он в очередной раз это подтвердил.

В начале 2000-х мир моды эпатировал Джон Гальяно, а теперь, вероятно, настало время шокировать публику для Мэтти Бована - британского дизайнера, который дебютировал со своей сольной коллекцией на Неделе моды в Лондоне в 2018 году, а уже в 2022-м представил коллаборацию с таким гигантом мира моды, как Dolce & Gabbana.

"Цвета, пропорции и энергия работы Мэтти Бована раскрывают огромный исследовательский и творческий процесс, стоящий за каждым произведением. У нас с ним сразу возникло особое взаимопонимание; мы счастливы, что можем поддержать Мэтти и поэзию его видения", - сказали Дольче и Габбана.

Доменико Дольче и Стефано Габбана пригласили Мэтти сотрудничать, и в результате этой совместной работы молодой дизайнер и итальянский бренд презентовали на Миланской Неделе моды коллекцию с фирменными психоделическими принтами Бована. Яркие рисунки дополняли корсеты, джинсы, аксессуары, платья и верхнюю одежду, созданную на основе архивов Dolce & Gabbana.

Некоторые вещи казались совершенно несовместимыми из-за изобилия цвета, разных рисунков, цветов и фактур, именно поэтому мы видим в коллекции джинс, жаккард, хлопок и шелк. Также необычными были треугольные шляпы, очень узкие юбки и пышные рукава. Дизайнер совершенно свободен в видении моды и не боится экспериментов и смелых решений.

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Matty Bovan весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Но это не единственная коллаборация бренда на этой Неделе моды. Dolce & Gabbana презентовали публике также коллекцию созданную вместе с Ким Кардашьян.

Показ Dolce & Gabbana весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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