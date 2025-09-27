ТСН в социальных сетях

Яркая и радостная: бренд Fendi презентовал коллекцию весна-лето 2026

Новый показ бренда стал одним из самых обсуджаемых событий Недели моды, а все из-за взрыва зцвета, который он продемонстрировал на подиуме.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Fendi коллекция весна-лето 2026

Fendi коллекция весна-лето 2026 / © Associated Press

Сильвия Вентурини Фенди взяла на себя полный творческий контроль над Модным домом своей семьи, высвободив весь свой потенциал для коллекции весна-лето 2026, представленной на Неделе моды в Милане. На подиуме она продемонстрировала мастерство и фантазию, а также много ярких красок и роскошных новых решений.

Fendi коллекция весна-лето 2026 / © Associated Press

Кто-то назвал коллекцию хаотичной, а кто-то психоделической, но она на самом деле была очень девичьей, нежной и весенней. На подиуме было показано много нарядов розового цвета, цветочные мотивы — большие вырезанные ромашки на блузах и платьях.

Это была радостная и молодежная коллекция, в которой дизайнер также использовала плюшевые изделия, вязаные мотивы, сетку и кружево. Особенно привлекли внимание аксессуары, ведь знаменитая сумка Peekaboo получила обновленный дизайн, а также нам показали новые вариации сумки Baguette. Многие изделия также были украшены бисером, пайетками и вышивкой, а также брелоками.

