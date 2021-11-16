Яркая и сексуальная коллекция Chanel сезона весна-лето 2022

Летний сезон обещает быть горячим.
Коллекция Chanel прет-а-порте сезона весна-лето 2022 поражает многообразием тем и обилием ярких деталей.
Цвет и принты
Можно выделить несколько очень эффектных линий. Черно-белая тема получилась особенно сексуальной. Черно-белые купальники и кроп-топы с брюками выглядят очень эффектно. Также стоит отметить черно-золотые образы в коллекции.
Линия в пастельных тонах более сдержанная, но от этого не менее впечатляющая.
Особенно эффектно смотрятся вещи в цветную узкую полоску.
Очень элегантно смотрятся вещи с принтом в виде крыла бабочки.
Фактуры и ткани
Следует отметить обилие блеска и сверкания, что не вполне типично для бренда. Обратите внимание, сколько тканей с пайетками и лаковой кожи, золотистого трикотажа и жемчужных сеток.
Наряду с этими тканями используется полупрозрачный шифон и ткани, сшитые из квадратных кусочков состаренного денима и твида.
Очень эффектный трикотаж.
Фасоны и силуэты
Кроп-топы, мини платья, короткие юбки, шорты и летящие сарафаны с глубоким декольте или американской проймой составляют основу коллекции.
Аксессуары и детали
Очень много интересных деталей. Особенно хороши украшения. Довольно традиционные для бренда цепи, кулоны, пояса и браслеты красиво дополняют образы.
Обувь и сумки, конечно, тоже представляют интерес. Обратите внимание на сумки ярких цветов - они точно украсят грядущий теплый сезон.
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