Яркие цвета и цветы в коллекции Oscar de La Renta сезона весна-лето 2022

Яркие цвета и цветы в коллекции Oscar de La Renta сезона весна-лето 2022

Коллекция была представлена в виде стильной фотосессии.

Коллекция Oscar de La Renta прет-а-порте сезона весна-лето 2022 радует яркими красками и утонченными женственными силуэтами.

Цвет и принты

Коллекция Oscar de La Renta прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма очень яркая: оранжевые, красные, зеленые розовые и желтые наряды радуют глаз.

Коллекция Oscar de La Renta прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень красивые крупные цветочные принты украшают почти все наряды. Также есть несколько вещей в клетку.

Фактуры и ткани

Коллекция Oscar de La Renta прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Подбор фактур очень тщательный. Есть шелк, трикотаж, кружево, винил, бахрома и перья. Много вещей с аппликациями из пайеток.

Фасоны и силуэты

Коллекция Oscar de La Renta прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Стоит обратить внимание на платья с широкими юбками, баллонами и широкие брюки. В коллекции также присутствуют модные в этом сезоне бра.

Аксессуары и детали

Коллекция Oscar de La Renta прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень красивые шляпы с высокой тульей, шлепанцы ярких цветов и босоножки на тонких ремешках.

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