Яркие цвета и цветы в коллекции Oscar de La Renta сезона весна-лето 2022

Коллекция была представлена в виде стильной фотосессии.
Коллекция Oscar de La Renta прет-а-порте сезона весна-лето 2022 радует яркими красками и утонченными женственными силуэтами.
Цвет и принты
Цветовая гамма очень яркая: оранжевые, красные, зеленые розовые и желтые наряды радуют глаз.
Очень красивые крупные цветочные принты украшают почти все наряды. Также есть несколько вещей в клетку.
Фактуры и ткани
Подбор фактур очень тщательный. Есть шелк, трикотаж, кружево, винил, бахрома и перья. Много вещей с аппликациями из пайеток.
Фасоны и силуэты
Стоит обратить внимание на платья с широкими юбками, баллонами и широкие брюки. В коллекции также присутствуют модные в этом сезоне бра.
Аксессуары и детали
Очень красивые шляпы с высокой тульей, шлепанцы ярких цветов и босоножки на тонких ремешках.
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