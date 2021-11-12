Яркие цвета и плетеные кроп-топы в коллекции Anna Sui сезона весна-лето 2022

Яркие цвета и плетеные кроп-топы в коллекции Anna Sui сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень яркой и практичной.

Коллекция Anna Sui прет-а-порте сезона весна-лето 2022, выдержанная в классической для бренда стилистике бохо-шика, поражает буйством красок и пестротой принтов.

Цвет и принт

Коллекция Anna Sui прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Сочетания ярко-розовых оттенков с белым, синего с зеленым и голубого с фиолетовым выглядят очень по-летнему.

Коллекция Anna Sui прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Принтов очень много, преобладают цветочные, несколько принтов вполне гармонично сочетаются в рамках одного образа.

Фактуры и ткани

Коллекция Anna Sui прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Ткани соответствуют сезону, преобладает хлопок, шелк и тонкий трикотаж. Отдельно стоит отметить обилие вещей из плетения макраме.

Фасоны и силуэты

Коллекция Anna Sui прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Туники - короткие и длинные - ромперы, сарафаны и свободного кроя брюки с кроп-топами составляют основу коллекции.

Обувь и аксессуары

Коллекция Anna Sui прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Из аксессуаров интерес представляют сандалии на толстой подошве с обильным декором, под которые рекомендуется надевать короткие носки с пестрым принтом и широкополые соломенные шляпы ярких цветов.

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