Яркие цвета и плетеные кроп-топы в коллекции Anna Sui сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень яркой и практичной.
Коллекция Anna Sui прет-а-порте сезона весна-лето 2022, выдержанная в классической для бренда стилистике бохо-шика, поражает буйством красок и пестротой принтов.
Цвет и принт
Сочетания ярко-розовых оттенков с белым, синего с зеленым и голубого с фиолетовым выглядят очень по-летнему.
Принтов очень много, преобладают цветочные, несколько принтов вполне гармонично сочетаются в рамках одного образа.
Фактуры и ткани
Ткани соответствуют сезону, преобладает хлопок, шелк и тонкий трикотаж. Отдельно стоит отметить обилие вещей из плетения макраме.
Фасоны и силуэты
Туники - короткие и длинные - ромперы, сарафаны и свободного кроя брюки с кроп-топами составляют основу коллекции.
Обувь и аксессуары
Из аксессуаров интерес представляют сандалии на толстой подошве с обильным декором, под которые рекомендуется надевать короткие носки с пестрым принтом и широкополые соломенные шляпы ярких цветов.
Читайте также:
- Объем, клоны и спецэффекты: коллекция Balenciaga прет-а-порте сезона весна 2022
- Плетение макраме и сандалии легионеров в коллекции Alberta Ferretti сезона весна-лето 2022
- Оборки и клетка в коллекция Phillip Lim прет-а-порте сезона весна-лето 2022
- Золотые цепи и обнаженные животы в коллекции Balmain сезона весна-лето 2022