Яркие цвета, пайетки, банты и жабо: Дом Valentino презентовал коллекцию весна-лето 2025

Это был дебют модельера для этого бренда и одно из самых ожидаемых событий этой Недели моды в Париже.

Модельер Алессандро Микеле, который ранее возглавлял Дом Gucci, вернулся в мир моды после перерыва в работе. Теперь он возглавляет Valentino, и его первая коллекция на этой посаде получилась оригинальной и на все сто процентов в его стиле и видении.

Микеле любит роскошь, блеск, максимализм, рюши, декор и все это мы увидели на подиуме во время его шоу на Неделе моды в Париже. Коллекция была яркой, веселой и в ретро-эстетике, ведь в вещах было заметно много изделий в стилистике 80-х, 70-х и 60-х годов, появились отсылки к разным эпохам Valentino.

Также важное место в коллекции занял кукольный образ и богемный шик, ведь на моделях можно заметить изделия с жабо, банты и совершенно эклектические сочетания принтов. Ну и нельзя не отметить аксессуары - модельер вводит в моду украшения для лица, тюрбаны и шляпы с перьями.

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Valentino весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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