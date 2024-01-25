Яркие цвета, современность и шик: Модный дом Valentino представил кутюрную коллекцию весна-лето 2024

Коллекция называется Le Salon. Именно поэтому модели проходили через ряд комнат с одним рядом сидений для гостей, как в салонах прошлого.

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ коллекции весна-лето 2024 Модного дома Valentino. Шоу традиционно получилось ярким роскошным, а сама коллекция Пьерпаоло Пиччоли была очень современной - дизайнер отлично умеет синхронизировать моду со временем.

Также можно сказать, что несмотря на то, что это Haute Couture, вещи довольно носибельные, поскольку дизайнер и его команда переосмыслили такие основы гардероба, как жакеты, брюки, пальто и рубашки. В коллекции Пиччоли как будто пытается сочетать повседневные наряды и предметы высокой моды.

В новом сезоне бренд предлагает большие золотые украшения, наряды из своего фирменного розового, а также цветочные дизайны.

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

Показ коллекции Haute Couture Модного дома Valentino / Фото: Associated Press

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