Яркие принты и кроп-топы в коллекции Etro сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень яркая и романтичная, но не лишенная сексуальности.
Коллекция Etro прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей сарафанов необычного кроя и удобных летних брюк.
Цвет и принты
Коллекцию отличает очень разнообразная цветовая гамма, в которой преобладают мягкие пастельные тона и гармоничные сочетания.
Главный акцент - принты, очень много цветочных, но и фирменные огурцы тоже присутствуют.
Фактуры и ткани
Ткани преимущественно легкие: полупрозрачный батист, хлопок, деним и плетение макраме, которое в этом сезоне на гребне модной волны.
Фасоны и силуэты
Стоит отметить обилие кроп-топов разных моделей, широкие брюки в спортивном стиле с заниженной талией и сарафаны интересного кроя. Также в коллекции встречаются многослойные образы.
Аксессуары и детали
Обратите внимание на крупные серьги в восточном стиле и браслеты на предплечьях и запястьях, они очень эффектно дополняют наряды.
Также очень хороша обувь - сандалии из тонких ремешков на толстой подошве.
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