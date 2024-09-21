Яркие шелковые платки и много цвета марсала: Дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2025

Креативный директор бренда Gucci Сабато Де Сарно решил воспользоваться популярностью оттенка марсала по полной и представил не только много вещей в нем на подиуме, но сделал в таком цвете и декорации. Также в коллекции весна-лето 2025 модельер презентовал много вариантов нарядов для отдыха, ведь на подиуме нам представили панамки разных оттенков, много мини, легких тканей и кружева. Тем не менее коллекция получилась очень носибельной и практичной ведь также Сабато Де Сарно предложил разные варианты пальто, изделия из кожи и платки с яркими принтами.

Во время создания коллекции модельер вдохновлялся стилем Жаклин Кеннеди Онассис, давней клиентки Gucci и иконы стиля. Вероятно, именно поэтому важно место в коллекции было отведено сумке-хобо названой в честь бывшей первой леди США.

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

Коллекция Gucci весна-лето 2025 / Фото: Associated Press

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