Яркие цвета и креативные фасоны: Модный дом Prada представил коллекцию весна-лето 2026

Prada предлагает не прятаться за строгими правилами одежды, а превращать даже униформу в личный, уникальный стиль. Эта коллекция о осмелости и индивидуальности.

Показ Prada весна-лето 2026

Показ Prada весна-лето 2026 / © Associated Press

Одним из главных шоу на Неделе моды в Милане всегда является показ Модного дома Prada и в этот раз Миучча Прада и Раф Симонс опять попытали зародить новые тренды. Они сделали коллекцию, которая стала громким ответом на перегруженный современный мир и вместо сложных форм на подиуме нам показали легкие, креативные и интересные наряды.

/ © Associated Press

© Associated Press

На подиуме во время шоу можно было увидеть много отсылок к нулевым: воротники украшенные бисером, яркие цвета, свободные фасоны, бюстье без жестких конструкций, юбки на лямках, и крошечные шорты, который были напоминание хита бренда — гламурных трусов с камнями.

/ © Associated Press

© Associated Press

Также дизайнеры предложили свое видение элегантности и включили в коллекцию длинные оперные атласные перчатки ярких оттенков, сумки-мешки и туфли на невысоких каблуках. Во всем ощущалось желание Prada играть с кодами прошлого и одновременно смотреть в будущее.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

