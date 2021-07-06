Юбки-баллоны и принты с репродукциями в коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима 2021-2022

Юбки-баллоны и принты с репродукциями в коллекции Louis Vuitton сезона осень-зима 2021-2022

Очень интересной получилась коллекция знаменитого Модного дома Louis Vuitton, показанная в залах закрытого на карантин Лувра.

Коллекция Louis Vuitton осень-зима 2021-2022 прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 соединяет в себе необычный крой, оригинальность аксессуаров и принтов с лучшими находками прошлых сезонов.

Цвет и принты

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Цветовая гамма не отличается яркостью, хотя иногда красные, синие и ярко-розовые акценты разбавляют общий серо-голубой и желто-коричневый фон,

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Главный акцент сделан на принтах, среди которых стоит выделить принты с репродукциями античной скульптуры и монет. Также очень хорош узор с имитацией мозаики.

Фактуры и ткани

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Тут поклонников бренда ждало большое разнообразие: кожа, шерсть, трикотаж, шелк и полупрозрачная ткань и ткань, расшитая пайетками.

Фасоны и силуэты

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Прежде всего стоит обратить внимание на юбки-баллоны и кейпы-баллоны. Они смотрятся очень оригинально. Также в коллекции много мини-платьев А-образного силуэта. Обращают на себя внимание и многослойные ансамбли. В целом крой большинства вещей очень интересный.

Аксессуары и детали

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона осень-зима 2021-2022 / East News

Из аксессуаров самое большое впечатление производят сапоги на танкетке, с широким голенищем и молнией снаружи, сшитые из кожи разного цвета, с обильным декором носка.

Смотрите также другие коллекции прет-а-порте осень-зима 2021-2022

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку