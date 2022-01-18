Юбки со шлейфом и остроносые слингбэки в коллекции Prada сезона весна-лето 2022

Юбки со шлейфом и остроносые слингбэки в коллекции Prada сезона весна-лето 2022

Коллекция будущего сезона была показана сразу на двух Неделях моды: в Милане и Шанхае.

Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выглядит очень практичной, но не лишена оригинальности.

Цвет

Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цветовая гамма довольно разнообразна, яркие и пастельные тона в ней сочетаются с черными и серыми цветами.

Фактуры и ткани

Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

В коллекции много шелка, атласа, трикотажа разной плотности. Также представлено много кожаных - из состаренной кожи - курток и жакетов.

Фасоны и силуэты

Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Фишка коллекции - короткие юбки со шлейфом-хвостом. Также есть куртки и жакеты оверсайз, приталенные минималистичные платья ярких цветов, красивый и практичный трикотаж, вещи на шнуровке.

Аксессуары и детали

Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Стоит обратить внимание на браслеты-ремни, которые предлагается носить на плече и яркие слингбэки с острыми носками.

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