Юбки со шлейфом и остроносые слингбэки в коллекции Prada сезона весна-лето 2022

Коллекция будущего сезона была показана сразу на двух Неделях моды: в Милане и Шанхае.
Коллекция Prada прет-а-порте сезона весна-лето 2022 выглядит очень практичной, но не лишена оригинальности.
Цвет
Цветовая гамма довольно разнообразна, яркие и пастельные тона в ней сочетаются с черными и серыми цветами.
Фактуры и ткани
В коллекции много шелка, атласа, трикотажа разной плотности. Также представлено много кожаных - из состаренной кожи - курток и жакетов.
Фасоны и силуэты
Фишка коллекции - короткие юбки со шлейфом-хвостом. Также есть куртки и жакеты оверсайз, приталенные минималистичные платья ярких цветов, красивый и практичный трикотаж, вещи на шнуровке.
Аксессуары и детали
Стоит обратить внимание на браслеты-ремни, которые предлагается носить на плече и яркие слингбэки с острыми носками.
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