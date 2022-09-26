Захватывающее шоу близнецов: Дом Gucci презентовал коллекцию весна-лето 2023 в Милане

Когда креативный директор Модного дома Gucci Алессандро Микеле весной этого года появился на красной дорожке Met Gala с другом Джаредом Лето в совершенно одинаковых образах, напоминая близнецов, никто и предположить не мог, что спустя полгода дизайнер поразит новой коллекцией, вдохновленной близнецами.

Алессандро Микеле (слева) и Джаред Лето на благотворительном вечере Института костюма Метрополитен-музея, 2 мая 2022 года / Фото: Associated Press

Показ коллекции весна-лето 2023 был посвящен матери Алессандро и ее сестре-близняшке - Эральде и Джулиане. Его мать, Эральда, работала в британской кинокомпании Rank, студии которой находились в Риме. "Чокнутая дамочка из суперстильного мира кино", - сказал как-то дизайнер Vogue о матери. Но ее сестра также была очень важным и близким человеком для дизайнера, поэтому он даже называет себя "сыном двух матерей". И именно поэтому в новом шоу Gucci на подиум вышли только близнецы, всего их было 68 пар, и именно поэтому оно получило название Twinsburg Show.

Изначально подиум был разделен на две части, и зрители ничего не подозревали, но потом перегородка поднялась и оказалось, что у каждой модели есть точная копия. Братья и сестры, вышедшие на подиум, были одинаково одеты, у них были одинаковые прически и украшения.

Во время создания коллекции дизайнер думал также о своем детстве, поэтому в коллекции много ярких оттенков, эстетики 80-х годов, а одним из центральных персонажей, изображенных в коллекции, стал герой фильма 1984 года "Гремлины" - маленький пушистый Гизмо. Этот персонах можно увидеть на платьях, в виде сумок и украшений.

Показ коллекции Gucci весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Gucci весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Gucci весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Gucci весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Показ коллекции Gucci весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

Также в показе взяли участие украинки - сестры-близнецы Анна и София Куприенко, более известны как Bloom Twins.

Анна и София Куприенко на показе коллекции Gucci весна-лето 2023 / Фото: Getty Images

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