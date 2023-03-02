Жакеты с голыми плечами, банты и много декора: Balmain представил коллекцию осень-зима 2023-2024

Креативный директор бренда Оливье Рустен в этот раз решил сразить гостей наповал идеально скроенными брючными костюмами и богато декорированными платьями.

У жакетов, представленных в коллекции, интересный дизайн с голыми плечами и рукава-перчатками, также их дополняют V-образные декольте, накладные карманы и баски. Некоторые из них дополнены лацканами, бантами или драпировкой.

Также в новом сезоне дизайнер предлагает платья с юбками миди, наряды с рюшами, декорированные стразами, бусинами и с "голым" эффектом. Из обуви Balmain презентовали в этой коллекции мюли с бантами, а также различные варианты на высоких платформах. В коллекции можно заметить еще скульптурно-архитектурные корсеты, роскошные длинное пальто из сетки и несколько стеганых вещей.

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

Показ коллекции Balmain прет-а-порте осень-зима 2023-2024 / Фото: Associated Press

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