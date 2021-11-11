Золотые цепи и обнаженные животы в коллекции Balmain сезона весна-лето 2022

Золотые цепи и обнаженные животы в коллекции Balmain сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень сексуальной и яркой.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей одеться так, чтобы при этом максимально раздеться.

Цвет и принт

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Коллекция выдержана в черно-бело-красной гамме с добавлением бежево-золотистых тонов.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Из принтов заметное место занимает полоска и изредка встречается принт polka dot.

Фактуры и ткани

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень разнообразны фактуры: трикотаж и блестящая кожа сочетаются с шелком, матовым шифоном и блеском золотых нитей, широко используются ткани с затяжками. Одна из главных фишек коллекции - мотив цепи, который используется и в тиснении, и в отделке нарядов, и в качестве аксессуаров или их элементов.

Фасоны и силуэты

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Максимально открытые наряды составляют основу коллекции. Модели на подиуме демонстрируют обнаженные животы, частично открытые в вырезах бедра и глубокие декольте.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Отдельно стоит обратить внимание на топы в виде гигантских звеньев золотой цепи - они обещают стать хитом грядущего лета.

Обувь и аксессуары

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Красиво смотрятся чокеры с цепью и длинной золотой бахромой.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обувь довольно разнообразна, особенно интересны босоножки на каблуке из дутых широких ремешков и из золотых металлических ремешков, напоминающих часовые браслеты.

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