Золотые цепи и обнаженные животы в коллекции Balmain сезона весна-лето 2022

Коллекция получилась очень сексуальной и яркой.
Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 порадует любителей одеться так, чтобы при этом максимально раздеться.
Цвет и принт
Коллекция выдержана в черно-бело-красной гамме с добавлением бежево-золотистых тонов.
Из принтов заметное место занимает полоска и изредка встречается принт polka dot.
Фактуры и ткани
Очень разнообразны фактуры: трикотаж и блестящая кожа сочетаются с шелком, матовым шифоном и блеском золотых нитей, широко используются ткани с затяжками. Одна из главных фишек коллекции - мотив цепи, который используется и в тиснении, и в отделке нарядов, и в качестве аксессуаров или их элементов.
Фасоны и силуэты
Максимально открытые наряды составляют основу коллекции. Модели на подиуме демонстрируют обнаженные животы, частично открытые в вырезах бедра и глубокие декольте.
Отдельно стоит обратить внимание на топы в виде гигантских звеньев золотой цепи - они обещают стать хитом грядущего лета.
Обувь и аксессуары
Красиво смотрятся чокеры с цепью и длинной золотой бахромой.
Обувь довольно разнообразна, особенно интересны босоножки на каблуке из дутых широких ремешков и из золотых металлических ремешков, напоминающих часовые браслеты.
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