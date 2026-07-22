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Родители и дистанционное обучение: каким должно быть участие семьи в образовательном процессе детей Новости компаний
Сегодня для многих школьников в Украине и за рубежом дистанционное обучение — это полноценный образовательный формат, сочетающий современные технологии, гибкий график и эффективный путь к результату.
Правда, роль родителей в таком формате обучения для многих до сих пор остается непонятной. Что им делать: постоянно контролировать ребенка или, наоборот, дать ему полную самостоятельность? В крупнейшей в Украине дистанционной школе «Оптима» объяснили, как построить здоровое взаимодействие между школой, учеником и родителями.
Должны ли родители контролировать обучение ребенка в дистанционном формате
Многие родители опасаются, что дистанционное обучение фактически заставит их стать для ребенка вторым учителем: проверять домашние задания, помогать с освоением тем и напоминать о каждом уроке.
Однако специалисты по дистанционному образованию подчеркивают: гораздо эффективнее, когда родители выступают не в роли надзирателей, а в роли партнеров в учебе. Их основная роль заключается не в том, чтобы заниматься с ребенком вместо преподавателя, а в другом:
создать надлежащие условия для занятий: рабочее место, девайс, интернет;
помогать поддерживать регулярный режим дня;
интересоваться успехами ребенка без чрезмерного давления;
поддерживать интерес к учебе и новым знаниям;
поощрять социализацию, отдых и внешкольные интересы ребенка.
Конечно, в начале учебы в новой школе (особенно если речь идет об учениках 1–4 классов) родителям нужно уделить дополнительное время, чтобы помочь ребенку адаптироваться к незнакомому формату. Однако в качественной дистанционной школе создана система, которая делает комфортнее жизнь не только ученика, но и родителей.
Как современная дистанционная школа помогает семье
Главное предназначение современных технологий заключается в том, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, использование времени — эффективнее, а академические результаты — лучше. Именно по такому принципу работает дистанционная школа «Оптима». Она предоставляет своим школьникам и их родителям множество преимуществ, важных для качественного образования:
понятная система обучения;
современная интерактивная платформа с круглосуточным доступом к материалам;
индивидуальный подход, постоянная поддержка и обратная связь со стороны преподавателей;
возможность удобно и своевременно отслеживать успеваемость и прогресс школьника;
комфортный для ребенка темп занятий;
увлекательные видеоуроки и учебные материалы;
многочисленные возможности для отдыха, развития и социализации.
В результате ответственность за учебный процесс распределяется между всеми участниками: школа предоставляет все инструменты и всячески содействует, ребенок дисциплинированно получает знания, а родители имеют возможность поддерживать его на этом пути.
И такая система, как показывают рейтинги украинских школ по баллам НМТ, демонстрирует выдающиеся академические результаты: «Оптима» уже несколько лет подряд входит в десятку лучших украинских учебных заведений. Ее место намного выше, чем у любой другой дистанционной школы.
Доверие, поддержка и партнерство как основа успешной учебы
Даже самые лучшие учебные материалы не дадут желаемого результата, если школа не создает целостную систему поддержки ребенка. В таких случаях большая нагрузка может ложиться именно на плечи родителей.
Однако, как показывает практика, именно качественное дистанционное обучение позволяет совместить индивидуальное внимание к ребенку со свободой, необходимой для развития самостоятельности. В такой системе родители могут сосредоточиться на самом важном: поддерживать ребенка, радоваться его успехам и помогать преодолевать трудности, когда они возникают.