10 способов убрать помятость на одежде без использования утюга

Испробуйте эти уловки, чтобы быстро и эффективно избавиться от помятости даже если под рукой нет утюга.

Нет ничего хуже, чем выйти из дома в стильном наряде, но в последний момент заметить, что ваша одежда вся в складках. Морщины могут испортить даже самый дорогой наряд, но не всегда есть время и возможность воспользоваться утюгом. К счастью, есть немало простых и эффективных способов разгладить одежду без нее, о которой рассказало издание RealSimple. От фена до пара в ванной – эти методы помогут вам выглядеть безупречно даже в самых срочных ситуациях.

Сушильная машина

Если ваша одежда помялась, просто верните ее обратно в сушильную машину. Этот метод идеально подходит для хлопчатобумажных вещей и их смесей. А вот как сделать все правильно:

Положите одежду в сушилку.

Добавьте влажное полотенце или салфетку – они создадут необходимый пар.

Включите машину на 5–10 мин при высокой температуре.

Извлеките вещи сразу после завершения цикла и развесьте их.

Во избежание помятости в будущем не перегружайте сушильную машину и извлекайте вещи, пока они еще теплые. Также можно использовать специальные режимы сушки, помогающие минимизировать складки.

Шерстяные шарики

Шерстяные шарики не только предотвращают появление морщин, но и помогут их устранить. Просто положите их в сушилку вместе с мятой одеждой на 10 мин. Они также могут устранить статическое электричество и придать одежде приятный аромат.

Кубик льда в сушилке

Этот простой трюк работает как волшебная палочка. Добавьте несколько кубиков льда в сушильную машину и включите ее на высокую температуру. Лед растает, образуется пар, который разгладит ткань. Главное – не класть вещи, чувствительные к высокой температуре, такие как шелк или синтетика.

Фен для волос

Если вы в пути или просто нет под рукой утюги, фен может стать вашим спасителем. Повесьте одежду на вешалку, слегка смочите мятые участки водой и направьте горячий воздух на складки. Вы можете даже чуть-чуть растянуть ткань руками, чтобы помочь ей выровняться. Для лучшего эффекта используйте фен на средней мощности и держите его на расстоянии 15-20 см от одежды.

Пар от душа

Один из самых простых способов избавиться от морщин – повесить одежду в ванной и включить горячий душ. Пар проникнет в ткань и естественным образом ее разгладит. Главное – закрыть двери и окна, чтобы пар не рассеивался. Этот метод идеально подходит для нежных тканей, которые могут повредиться прямому теплу.

Горячая кастрюля

Нет утюга? Без проблем! Возьмите обычную кастрюлю:

Налейте в нее воду и доведите до кипения.

Вылейте воду и переверните кастрюлю вверх дном.

Накройте одежду тонким полотенцем и используйте дно кастрюли в качестве утюга.

Будьте осторожны, чтобы не обжечься и не испортить деликатные ткани. Для дополнительного эффекта можно немного смочить ткань перед глажкой.

Спрей для разглаживания морщин

Спрей для удаления морщин – это настоящее чудо. Просто распылите его на одежду, стряхните вещь и морщины исчезнут. Бонус также помогает устранить статическое электричество и неприятные запахи. Лучше всего работает на легких тканях, таких как хлопок или лен.

Домашний спрей для разглаживания морщин

Если у вас нет готового средства, приготовьте его сами:

Смешайте 1 стакан воды, 1 ч. л кондиционера для белья и 1 ч. л спирта.

Перелейте в пульверизатор и распылите на одежду.

Или попробуйте другой вариант: 1 часть белого уксуса + 3 части воды.

Этот способ не только разглаживает складки, но и освежает вещи. Он особенно полезен для щекотливых тканей, таких как шелк и кашемир.

Утюжок для волос

Если вам нужно быстро выгладить воротник или рукав, обычный утюг для волос пригодится. Главное – убедиться, что пластины чисты, чтобы не оставить пятен на ткани. Также установите правильную температуру: для хлопка – более высокую, для синтетики – более низкую.

Метод с матрасом

Если у вас немного времени, этот метод может стать настоящей находкой. Разгладьте вещь на ровной поверхности, сверните ее как бурито и положите под матрас на 15–30 мин. Давление поможет выровнять морщинки. Этот способ хорошо работает для легких тканей, но может быть менее эффективен для плотного материала.

Благодаря этим простым лайфхакам вы сможете быстро вернуть своей одежде безупречный вид без лишних усилий.

Мы также писали о том, как гладить принтованные вещи.

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