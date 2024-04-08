10 стильных сумок на лето 2024 года: какие модели выбрать, чтобы быть в тренде

После тихой роскоши, которая доминировала некоторое время в мире моды, можно заметить, что летом этого года в тренде все же будут более креативные варианты сумок.

В отличии от многих других вещей вашего гардероба - сумка - будет служить долго, поэтому это вещь, в которую стоит инвестировать. Но также это, безусловно, еще и способ подчеркивать свою индивидуальность, делать акцента в образе и просто обязательный элемент гардероба, который поможет держать все важные вещи при себе.

Летом 2024 года в тренде будет много различных моделей сумок и ниже мы собрали варианты, которые будут особенно популярны и актуальны.

Сумки-ведра

Это необычный аксессуар, который появился в коллекциях многих брендов. Сумки-ведра вместительный и бывают совершенно разных дизайнов, поэтому сделают образ запоминающимся и креативным.

Фото: Associated Press

Сумки с короткими ручками

После многих лет царствования в мире моды сумок через плечо и с длинными ручками, неожиданно в тренде оказались более женственные модели с короткими ручками - одинарными и двойными.

Фото: Associated Press

Плетеные сумки

Это идеальный вариант на лето, поскольку такие сумки подойдут к любому летнему платью. Такая сумка идеально впишется в вашу повседневную жизнь, а также они имеют приятные текстуры и часто довольно оригинальны за счет разных узоров плетений и размеров.

Фото: Associated Press

Сумки с декором

Особенно популярны летом будут сумки с бахромой причем совершенно разной: из кожи, нитей, бисера и даже перьев. Но помимо этого также будут в тренде и варианты с брошами, вышивкой, стразами, заклепками, пайетками, бисером и другими красивыми элементами.

Фото: Getty Images

Сумки-конверты

Это забытый аксессуар, который опять возвращает себе популярность. Сумки-конверты отлично будут смотреться как с деловым луком, таки и с вечерним. Однако несмотря на свой небольшой размер они смогут вместить самые необходимые для вас вещи.

Фото: Associated Press

Креативные сумки

Лето - отличное время для экспериментов со стилем, поэтому если вы давно хотели необычный аксессуар, то это отличное время чтобы его приобрести и стилизовать. Подойдут такие сумки не ко всем нарядам, но придают луку оригинальности.

Фото: Getty Images

Сумки-карго

В прошлом году все сходили с ума от штанов-карго, характерных множеством карманов, но вот 2024-й принес нам сумки в такой стилистике. Это довольно практичная модель, поскольку для каждого кармана можно найти применение.

Фото: Getty Images

Сумки с металлическими ручками, цепочками

Такие сумки выглядят очень стильно и необычно. С ними можно легко миксовать украшения и другие аксессуары потому что сама сумка больше напоминает украшение.

Фото: Associated Press

Сумка-чехол

Этот аксессуар стал появляться у многих брендов и набирает популярность. Хотя кажется, что положить телефон можно и в обычную сумку, однако намного удобней, когда он именно в таком положении еще и в стильном чехле.

Фото: Getty Images

Сумки-хобо

Хотя это модель уже давно не новинка на модном Олимпе, но все же опять будет популярна, особенно небольших размеров и с текстурой. Такая сумка будет сочетаться со многими летними аутфитами и вариантами обуви.

Фото: Getty Images

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