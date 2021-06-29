5 трендовых жакетов, которые должны быть у каждой модницы

Жакет — важный элемент, который способен завершить образ, стать акцентом и создать правильные пропорции. Что немаловажно, они отлично сочетаются с топами и платьями летом, а в холодное время года выполняют свою роль в многослойных образах.

Рассказываем о пяти самых актуальных жакетах 2021 года, на которые стоит обратить внимание.

Оверсайз

Фасоны оверсайз много лет не теряют своей популярности и, кажется, не канут в Лету в обозримом будущем. Жакеты с мужского плеча, иногда и буквально, отличаются массивной линией плеч и длиной.

Акцент на талии

В противовес оверсайзу в этом сезоне нам нужен и более приталенный жакет. Плечи в таких моделях могут быть объемными, за счет чего создаются правильные пропорции и изящный силуэт.

Укороченный жакет

Короткие свободные жакеты также помогают сделать акцент на талии, а в паре с костюмными брюками, кюлотами или юбкой смотрятся очень гармонично. Возможно, у вас когда-то был укороченный жакет, но особенность такой модели в 2021 году — свободный силуэт.

Вырезы

Если кроп-топы и рубашки с завязками стали уже слишком привычными, обратите внимание на один из последних актуальных трендов. Платья, топы, рубашки и даже жакеты с завязками и вырезами на талии можно увидеть у многих брендов в различных интерпретациях.

Цветной жакет

Буйство цвета не заканчивается на трендовом зеленом, палитра актуальных оттенков, как никогда, широкая. Розовый, голубой, синий, желтый, оранжевый — выбрать есть из чего. Особенно комфортно в теплое время года будет в цветных жакетах изо льна.

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