Современный офисный дресс-код становится все более гибким и джинсы уже давно перестали быть символом только обыденного стиля.

При правильном подборе фасона и сочетании с элегантными аксессуарами джинсы могут стать важной частью бизнес-кежуального гардероба. Издание WomanAndHome рассказало, как превратить свой деним в профессиональный, стильный образ.

Носите джинсы с пиджаком

Сочетание темных, хорошо подобранных джинсов с классическим сшитым пиджаком создает вид, сразу напоминающий о традиционной деловой эстетике. Пиджак придает структурированность и формальность, превращает обычный деним в элегантную часть образа.

Тип пиджака : выбирайте пиджаки классического кроя – например, структурированный двубортный или однобортный пиджак, который подходит как для работы, так и для деловых встреч. Важно, чтобы у пиджака была хорошая посадка, он был изготовлен из качественных материалов (шерсть, хлопок, лен) и соответствовал вашему телосложению.

: выбирайте пиджаки классического кроя – например, структурированный двубортный или однобортный пиджак, который подходит как для работы, так и для деловых встреч. Важно, чтобы у пиджака была хорошая посадка, он был изготовлен из качественных материалов (шерсть, хлопок, лен) и соответствовал вашему телосложению. Цветовая гамма: темные цвета, такие как черный, темно-синий или темно-серый, придадут образу сдержанности. Если вы хотите добавить яркости, можно выбрать пиджак с тонким узором или щекотливым блеском.

темные цвета, такие как черный, темно-синий или темно-серый, придадут образу сдержанности. Если вы хотите добавить яркости, можно выбрать пиджак с тонким узором или щекотливым блеском. Аксессуары: завершите образ классической рубашкой или шелковой блузкой под пиджак, а также стильным поясом, который поможет подчеркнуть талию.

Комбинируйте джинсы с рубашкой

7 способов стилизовать джинсы для элегантного офисного образа / Фото: Getty Images

Классическая сорочка всегда создает ощущение свежести и профессионализма. Сочетание чистого денима с хорошо подобранной рубашкой может стать основой элегантного бизнес-кежуального образа.

Выбор рубашки: выбирайте рубашки из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Рубашки могут быть как классическими, так и с легкими принтами, но важно, чтобы они выглядели аккуратно и были хорошо стираны.

выбирайте рубашки из натуральных тканей, таких как хлопок или лен. Рубашки могут быть как классическими, так и с легкими принтами, но важно, чтобы они выглядели аккуратно и были хорошо стираны. Стиль ношения : для официального вида заправьте рубашку или оставьте ее частично заправленной для создания более расслабленного образа. Если вы хотите добавить определенную элегантность, выберите рубашку с легким объемным воротником.

: для официального вида заправьте рубашку или оставьте ее частично заправленной для создания более расслабленного образа. Если вы хотите добавить определенную элегантность, выберите рубашку с легким объемным воротником. Комбинирование: дополните образ изящными аксессуарами, такими как тонкий пояс, классические часы или сдержанные бусы.

Выбирайте темный деним

Темный деним всегда ассоциируется с изысканностью и сдержанностью. Он не только придает более профессиональный вид, но и легче комбинируется с другими элементами гардероба.

Качество материала: обращайте внимание на толщину денима – более тяжелый материал свидетельствует о высоком качестве. Такие джинсы лучше сохраняют форму и выглядят элегантно.

обращайте внимание на толщину денима – более тяжелый материал свидетельствует о высоком качестве. Такие джинсы лучше сохраняют форму и выглядят элегантно. Подробности : избегайте джинсов с потрепанными или рваными элементами. Свежие, чистые линии и аккуратно выполненные швы придадут образу профессиональности.

: избегайте джинсов с потрепанными или рваными элементами. Свежие, чистые линии и аккуратно выполненные швы придадут образу профессиональности. Цвет: темные оттенки, такие как индиго, темно-синий или черный, всегда выглядят официальнее. Их легко совмещать с классическими рубашками и аксессуарами.

Аксессуары

7 способов стилизовать джинсы для элегантного офисного образа. / Фото: Getty Images

Аксессуары могут кардинально изменить ваш образ. Они дополняют джинсы, придают им нотки элегантности и завершенности.

Обувь : выбирайте классические туфли на каблуке, лоферы или стильные сапоги. Правильно подобранные туфли могут подчеркнуть ваш стиль и придать образу профессионального вида.

: выбирайте классические туфли на каблуке, лоферы или стильные сапоги. Правильно подобранные туфли могут подчеркнуть ваш стиль и придать образу профессионального вида. Декоративные: ювелирные изделия – небольшие серьги, тонкие бусы или браслеты – могут стать идеальным дополнением. Важно не перегружать образ, поэтому выбирайте сдержанные аксессуары.

ювелирные изделия – небольшие серьги, тонкие бусы или браслеты – могут стать идеальным дополнением. Важно не перегружать образ, поэтому выбирайте сдержанные аксессуары. Ремень: стильный пояс не только придаст интересу, но и подчеркнет талию. Выбирайте пояса из натуральной кожи в классических оттенках, таких как черный или коричневый.

Создайте образ с помощью блейзера

Блейзер – это универсальный элемент гардероба, дополняющий любой образ. Он придает структурированность и профессионализм, создает эффект "офисного шика".

Типы блейзеров: выбирайте между классическим двухбортным, однобортным или даже оверсай с вариантами. Важно, чтобы блейзер сидел безупречно и соответствовал вашему телосложению.

выбирайте между классическим двухбортным, однобортным или даже оверсай с вариантами. Важно, чтобы блейзер сидел безупречно и соответствовал вашему телосложению. Цвета : для бизнес-кежуала рекомендуется выбирать нейтральные оттенки – черный, темно-синий, верблюжий или кремовый. Для создания оригинального вида можно добавить блейзер с яркими элементами элементами.

: для бизнес-кежуала рекомендуется выбирать нейтральные оттенки – черный, темно-синий, верблюжий или кремовый. Для создания оригинального вида можно добавить блейзер с яркими элементами элементами. Комбинирование: носите блейзер поверх классической рубашки или шелковой блузки, это создает гармоничный контраст с денимом. Блейзер можно снимать в течение дня, но он должен оставаться частью вашего образа.

Создайте монохромный образ

Монохромные образы всегда выглядят стильно и современно. Выберите один основной цвет для верхней и нижней одежды, так вы создаете изысканную гармонию, которая выглядит очень профессионально.

Цветовая палитра: сочетайте черные или темно-синие джинсы с белыми или черными рубашками. Такое сочетание создает классический контраст, не выходящий из моды.

сочетайте черные или темно-синие джинсы с белыми или черными рубашками. Такое сочетание создает классический контраст, не выходящий из моды. Текстурный контраст: для дополнительного эффекта можно экспериментировать с разными текстурами – например, матовый деним в сочетании с легким блеском шелковой блузки или легкого свитера.

для дополнительного эффекта можно экспериментировать с разными текстурами – например, матовый деним в сочетании с легким блеском шелковой блузки или легкого свитера. Акценты: добавьте один яркий акцент – например, изящный кулич или стильную обувь, чтобы оживить образ и придать ему индивидуальность.

Подберите правильный крой

7 способов стилизовать джинсы для элегантного офисного образа / Фото: Getty Images

Кроме выбора правильных аксессуаров очень важно обратить внимание на сам тип джинсов. Правильный крой – не только образ, но и качество материала, определяющее, как джинсы сидят на вас и как выглядят в целом.

Крой : узкие джинсы, прямые крои или модели с легким клешем могут быть использованы для создания элегантного образа. Важно, чтобы джинсы имели современный силуэт, подходящий вашей фигуре.

: узкие джинсы, прямые крои или модели с легким клешем могут быть использованы для создания элегантного образа. Важно, чтобы джинсы имели современный силуэт, подходящий вашей фигуре. Качество материала: обращайте внимание на толщину денима – более плотный материал обычно свидетельствует о лучшем качестве. Оцените также детали, такие как швы, пуговицы и молнии. Четко выполненные детали – гарантия долговечности и элегантного вида.

обращайте внимание на толщину денима – более плотный материал обычно свидетельствует о лучшем качестве. Оцените также детали, такие как швы, пуговицы и молнии. Четко выполненные детали – гарантия долговечности и элегантного вида. Функциональность: выбирайте модели, которые будут легко сочетаться с другими вещами вашего гардероба, будут создавать как официальный, так и повседневный образ. Для офиса лучше подходят джинсы темного оттенка, которые можно носить с классическими рубашками, пиджаками и элегантной обувью.

Современный бизнес-кежуал – это искусство нахождения баланса между элегантностью и обыденностью. Джинсы могут стать центральным элементом этого вида, если их верно стилизовать.

Обращайте внимание не только на джинсы, но и на то, как они вписываются в общую концепцию вашего гардероба. Высокое качество денима, чистые линии, гармоничное сочетание цветов и аксессуаров – вот что поможет вам всегда выглядеть собранно независимо от офисного дресс-кода.

Мы также писали о том, как стилизовать джинсы и пиджак для повседневной одежды.

Читайте также: