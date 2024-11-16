Аксессуары на холодный сезон 2024-2025: Андре Тан назвал топ-5 самых стильных вещей

Известный дизайнер назвал модные аксессуары, которые сделают ваш образ более интересным, ярким и совершенным.
Первое – это перчатки особенно, цветные и объемные. Они могут быть как самостоятельным акцентом, так и в тон в сумке или обуви.
Второе – обвес на сумках. Украшаем сумки, брелками и цепочками. Чем объемнее и необычнее – тем круче.
Третье – плотные цветные колготки. Выбирайте трендовые цвета этого сезона: темно-бордовый, изумрудный, коричневый, хаки, серый.
Четвертое – шарф, или палантин в тон пальто. Лучше чтобы он был из такой же ткани. Таким палантином можно создавать красивую драпировку и фиксировать его брошью или чем-нибудь очень красивым.
Пятое – офисный галстук. Офисный стиль до сих пор очень актуален на всех подиумах мира. Также сейчас популярны цветные галстуки, которые можно носить не только с рубашками, но и с обычными лонгсливами.
Читайте также:
- Как помолодеть на 10 лет благодаря одежде: Андре Тан назвал три модных правила
- Стильная обувь на сезон осень-зима 2024-2025: модные советы от Андре Тана
- Самые модные цветовые сочетания осени 2024 года: советы от Андре Тана