Акценты, которые сделают любой образ заметным: Андре Тан назвал новые модные тренды
Дизайнер собрал вещи, которые мгновенно привлекают внимание и делают лук современным и стильным.
Красный цвет
Это не просто цвет, а настоящий магнит для внимания, даже самый простой тотал лук будет с ним сразу роскошным и дорогим. Это именно тот оттенок, который заставит любого мужчину оборачиваться вам вслед.
Кружевные топы и туники
Это нежно, женственно и очень элегантно. Они работают под джинсы, под строгий костюм. Это идеальный выбор для романтического ужина и не только.
Голубой
Это главный цвет года. Костюм или платье в этом оттенке выглядят современно и стильно. Добавляйте в луки тонкий ремешок и это будет просто на миллион.
Яркие сумки нестандартной формы
Они добавляют игривости и делают любой образ уникальным, крутым. С таким акцентом даже монохромный лук становится мгновенно заметным.