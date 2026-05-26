Школа стиля
45
1 мин

Акценты, которые сделают любой образ заметным: Андре Тан назвал новые модные тренды

Дизайнер собрал вещи, которые мгновенно привлекают внимание и делают лук современным и стильным.

Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан

Красный цвет

Это не просто цвет, а настоящий магнит для внимания, даже самый простой тотал лук будет с ним сразу роскошным и дорогим. Это именно тот оттенок, который заставит любого мужчину оборачиваться вам вслед.

Кружевные топы и туники

Это нежно, женственно и очень элегантно. Они работают под джинсы, под строгий костюм. Это идеальный выбор для романтического ужина и не только.

Голубой

Это главный цвет года. Костюм или платье в этом оттенке выглядят современно и стильно. Добавляйте в луки тонкий ремешок и это будет просто на миллион.

Яркие сумки нестандартной формы

Они добавляют игривости и делают любой образ уникальным, крутым. С таким акцентом даже монохромный лук становится мгновенно заметным.

